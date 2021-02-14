«Спартак» обыграл «Рязань». Матч прошёл за закрытыми дверями
В ходе подготовки к кубковой встрече с «Динамо» в товарищеском матче «Спартак» переиграл «Рязань». Матч проходил за закрытыми дверями и завершился со счётом 2:0.
Голы в составе «Спартака» забили нападающие Эсекьель Понсе и Джордан Ларссон.
Напомним, на тренировочных сборах в ОАЭ подопечные Доменико Тедеско провели три контрольные игры — с «Пахтакором» (2:1), солигорским «Шахтёром» (2:1) и «Ригой» (4:0).
«Спартак» набрал в 19 матчах 35 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Зенит» (41). 20 февраля красно-белые сыграют на выезде с московским «Динамо» в 1/8 финала Кубка России. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.
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