«Реал» намерен подписать Холанда летом. «Боруссия» готова продать игрока из-за долгов

Мадридский «Реал» по-прежнему претендует на подписание нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. «Королевский клуб» намерен осуществить трансфер 20-летнего норвежца ближайшим летом, информирует ABC.

«Сливочные» планируют предложить за Холанда € 90 млн. «Боруссия» не горит желанием отпускать лидера своей атакующей линии, но финансовые долги могут вынудить «шмелей» расстаться с Эрлингом. На данный момент долги дортмундского клуба превышают € 70 млн.

«Реал» также готов включить в сделку по Холанду одного из своих форвардов: Луку Йовича или Мариано Диаса.

На перспективного норвежца помимо мадридцев претендуют «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен» и туринский «Ювентус». Transfermarkt оценивает Эрлинга в € 110 млн.