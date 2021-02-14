«Реал» намерен подписать Холанда летом. «Боруссия» готова продать игрока из-за долгов
Мадридский «Реал» по-прежнему претендует на подписание нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. «Королевский клуб» намерен осуществить трансфер 20-летнего норвежца ближайшим летом, информирует ABC.
«Сливочные» планируют предложить за Холанда € 90 млн. «Боруссия» не горит желанием отпускать лидера своей атакующей линии, но финансовые долги могут вынудить «шмелей» расстаться с Эрлингом. На данный момент долги дортмундского клуба превышают € 70 млн.
«Реал» также готов включить в сделку по Холанду одного из своих форвардов: Луку Йовича или Мариано Диаса.
На перспективного норвежца помимо мадридцев претендуют «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен» и туринский «Ювентус». Transfermarkt оценивает Эрлинга в € 110 млн.
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