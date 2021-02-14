Александер-Арнольд: Лига чемпионов может помочь «Ливерпулю» развеять мрак неудач в АПЛ

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поделился мыслями о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг».



«В таких ситуациях, как та, в которой сейчас находимся мы, каждая команда хочет иметь возможность исправить это как можно скорее. Лига чемпионов — это другое соревнование, которое всегда освежает мысли.



Всегда приятно играть в этом турнире. Нам очень важно иметь возможность переключиться со своих неудач и развеять мрак последних результатов в АПЛ. Мы очень долго ждали плей-офф Лиги чемпионов. Всегда волнительно играть в главном клубном турнире Европы.



Нам нужно прийти в себя и поехать в Венгрию с холодной головой, потому что во вторник нас ожидает большой матч»



Матч «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль» состоится во вторник, 16 февраля, в Будапеште. Начало — в 23:00 мск.

УЕФА определился с местом проведения матча ЛЧ «Лейпциг» — «Ливерпуль»