Раванелли: пенальти в ворота «Ювентуса» придумали судья и VAR

Бывший нападающий «Ювентуса» Фабрицио Раванелли прокомментировал эпизод с назначением пенальти в матче 22-го тура итальянской Серии А с «Наполи» (0:1).



«Когда я был футболистом, за такое никогда не давали пенальти. Это было скандальное решение. Кьеллини прыгнул, махнул рукой и задел Ррахмани, это получилось случайно. Мяч не дошёл бы до Ррахмани. Пенальти в матче с «Наполи» придумали судья и VAR», — цитирует Раванелли Football Italia.

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло после матча заявил, что пенальти «был сомнительным». «Если за это дают пенальти, то надо давать одиннадцатиметровый за любой контакт в штрафной. Если бы такой пенальти дали нам, то было бы много споров и жалоб», — сказал Пирло.