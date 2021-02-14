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Раванелли: пенальти в ворота «Ювентуса» придумали судья и VAR

Раванелли: пенальти в ворота «Ювентуса» придумали судья и VAR
Футбол / Италия 0

Бывший нападающий «Ювентуса» Фабрицио Раванелли прокомментировал эпизод с назначением пенальти в матче 22-го тура итальянской Серии А с «Наполи» (0:1).

«Когда я был футболистом, за такое никогда не давали пенальти. Это было скандальное решение. Кьеллини прыгнул, махнул рукой и задел Ррахмани, это получилось случайно. Мяч не дошёл бы до Ррахмани. Пенальти в матче с «Наполи» придумали судья и VAR», — цитирует Раванелли Football Italia.

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло после матча заявил, что пенальти «был сомнительным». «Если за это дают пенальти, то надо давать одиннадцатиметровый за любой контакт в штрафной. Если бы такой пенальти дали нам, то было бы много споров и жалоб», — сказал Пирло.

«Это был сомнительный пенальти». Пирло — о поражении «Ювентуса» в матче с «Наполи»
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