Новичок «Локомотива» Пабло забил первый гол за «железнодорожников»

Защитник «Локомотива» Пабло Кастро забил гол в товарищеском матче с «Ростовом».
На 13-й минуте Кастро открыл счёт, замкнув головой подачу защитника Мацея Рыбуся с углового. Пресс-служба «Локомотива» выложила видео гола в «Твиттере».
В январе «Локомотив» на официальном сайте объявил о заключении контракта с 29-летним бразильским защитником «Бордо». Пабло является воспитанником бразильского клуба «Сеара». В 2012 году перешёл в «Гремио» и провёл там один год, затем отправился в «Аваи». В начале 2015 года защитник добавил в коллекцию своих команд ещё один бразильский клуб — «Понте-Прета». Летом того же года он переехал в Европу, где присоединился к «Бордо».
В нынешнем сезоне Пабло принял участие в 13 матчах французской Лиги 1, забил 1 гол, 1 автогол и получил 5 жёлтых карточек.
- 14 февраля 2021
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