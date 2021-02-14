Новичок «Локомотива» Пабло забил первый гол за «железнодорожников»

Защитник «Локомотива» Пабло Кастро забил гол в товарищеском матче с «Ростовом».

На 13-й минуте Кастро открыл счёт, замкнув головой подачу защитника Мацея Рыбуся с углового. Пресс-служба «Локомотива» выложила видео гола в «Твиттере».

В январе «Локомотив» на официальном сайте объявил о заключении контракта с 29-летним бразильским защитником «Бордо». Пабло является воспитанником бразильского клуба «Сеара». В 2012 году перешёл в «Гремио» и провёл там один год, затем отправился в «Аваи». В начале 2015 года защитник добавил в коллекцию своих команд ещё один бразильский клуб — «Понте-Прета». Летом того же года он переехал в Европу, где присоединился к «Бордо».



В нынешнем сезоне Пабло принял участие в 13 матчах французской Лиги 1, забил 1 гол, 1 автогол и получил 5 жёлтых карточек.