Зинченко: сказал Эдерсону, что у него уже больше голевых пасов в АПЛ, чем у меня

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко отреагировал на голевой пас вратаря «горожан» Эдерсона Мораеса в матче 24-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур» (3:0).



«Эдерсон невероятен. После матча я сказал ему: «Да у тебя уже больше голевых передач в АПЛ, чем у меня!»



Его способности невероятны. Сейчас он доказывает, что входит в число лучших вратарей мира, а его игра ногами поражает», – приводит слова украинского латераля официальный сайт «Ман Сити».



«Манчестер Сити» набрал в 23 матчах 53 очка и уверенно занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Лестер Сити», занимающий второе место, отстаёт от «горожан» на 7 очков, сыграв на один матч больше.