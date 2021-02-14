Рангник: Тухель работал в баре и не думал о футболе. Он стал тренером благодаря мне

Немецкий тренер Ральф Рангник, ныне занимающий должность руководителя отдела спорта и развития футбола в спортивной дирекции компании Red Bull, рассказал о начале тренерской карьеры Томаса Тухеля.



«Тухель стал тренером благодаря мне. Он играл за «Ульм 1846», когда я тренировал эту команду, и ему пришлось завершить карьеру из-за проблем с коленом. Тогда я дал ему работу тренера в юниорской команде для футболистов до 15 лет. До этого он даже не собирался быть тренером, а работал в баре в Штутгарте», – приводит слова Рангника The Times.



Томас Тухель возглавил «Челси» 26 января 2021 года, сменив на посту рулевого синих Фрэнка Лэмпарда. Британские СМИ сообщали, что Тухель и Рангник были главными претендентами на эту должность после увольнения Лэмпарда.



«Челси» в 23 матчах набрал 39 очков, и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.

Ральф Рангник отказался возглавить «Челси»