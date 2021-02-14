Миранчук и другие игроки «Аталанты» поздравили болельщиков с Днём святого Валентина
«Аталанта» поздравила болельщиков с Днём святого Валентина, сняв небольшой ролик с футболистами. В видео игроки показывают жест «сердечко».
«Всем, кто любит „Аталанту“, счастливого Дня святого Валентина», — говорится в подписи к видео, выложенному на странице клуба в «Инстаграме».
В записи ролика приняли участие российский полузащитник Алексей Миранчук, немецкий защитник Робин Гозенс, бывший полузащитник «Спартака» Марио Пашалич, хавбек Маттео Пессина и другие футболисты.
Алексей перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» в августе 2020 года. В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в 12 матчах итальянской Серии А и забил 1 гол. Хавбек также забил два гола в двух матчах Кубка Италии и стал автором забитого мяча в Лиге чемпионов УЕФА.
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