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Рангник: руководство «Челси» действительно выходило на меня после увольнения Лэмпарда

Рангник: руководство «Челси» действительно выходило на меня после увольнения Лэмпарда
Футбол / Англия 0
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Немецкий тренер Ральф Рангник, ныне занимающий должность руководителя отдела спорта и развития футбола в спортивной дирекции компании Red Bull, сообщил, что отказался возглавить «Челси» после увольнения Фрэнка Лэмпарда.

«Да, руководство „Челси“ действительно выходило на меня после увольнения Лэмпарда. Тогда я сказал им: «Я хотел бы прийти и поработать с вами, но я не могу делать это только четыре месяца. Я не временный тренер».

Желаю ли я поработать в английской Премьер-лиге? Это было бы нечто особенное. Всё зависит от клуба и от того, захочет ли он поработать с тренером из Германии», — цитирует Рангника The Times.

«Челси» 26 января 2021 года объявил о назначении Томаса Тухеля на пост главного тренера команды. Британские СМИ сообщали, что Тухель и Рангник были главными претендентами на эту должность после увольнения Лэмпарда.

«Челси» в 23 матчах набрал 39 очков, и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.

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