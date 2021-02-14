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«Арсенал» — «Лидс»: Эдегор впервые выйдет в стартовом составе «канониров»

«Арсенал» — «Лидс»: Эдегор впервые выйдет в стартовом составе «канониров»
Футбол / Англия 0
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Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Лидс Юнайтед» на матч 24-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Арсенал»: Лено, Седрик, Давид Луис, Габриэль, Бельерин, Сака, Джака, Себальос, Эдегор, Смит, Обамеянг.

Запасные: Райан, Чемберс, Холдинг, Мари, Эльнени, Мартинелли, Ляказетт, Виллиан, Пепе.

«Лидс»: Меслье, Эйлинг, Купер, Даллас, Стрёйк, Алиоски, Рафаэл, Шаклтон, Клих, Харрисон, Бэмфорд.

Запасные: Касилья, Крессвел, Дэвис, Дженкинс, Хаггинс, Пабло Эрнандес, Робертс, Элдер Кошта, Джелхардт.

Впервые в стартовом составе «канониров» появится полузащитник Мартин Эдегор, пришедший в «Арсенал» в январе на правах аренды из мадридского «Реала».

Подопечные Микеля Артеты в 23 матчах набрали 31 очко и занимают 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Павлины» (32) — на 10-м месте. У команды Марсело Бьельсы один матч в запасе.

Матч первого круга «Лидс Юнайтед» — «Арсенал» состоялся 22 ноября 2020 года и завершился вничью — 0:0.

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