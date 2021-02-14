«Аталанта» вырвала победу у «Кальяри» на 90-й минуте, Миранчук отдал голевой пас

В матче 22-го тура итальянской Серии А «Аталанта» переиграла «Кальяри». Встреча проходила на стадионе «Сардиния Арена» в Кальяри и завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол на 90-й минуте матча забил нападающий Луис Муриэль, ему ассистировал Алексей Миранчук. На последних секундах матча рефери назначил пенальти в ворота «Аталанты», однако отменил своё решение после видеоповтора.
Миранчук вышел на поле во втором тайме, в перерыве заменив экс-полузащитника «Спартака» Марио Пашалича.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Пиччинини. Ассистенты — Стефано Либерти и Мауро Галетто. Резервный судья — Франческо Фурно.
«Аталанта» набрала 40 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Кальяри» (15) находится на 18-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (49). В следующем туре «Аталанта» сыграет с «Наполи» (40), матч состоится 21 февраля.
- 14 февраля 2021
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