Ральф Хазенхюттль раскритиковал судейство после матча «Саутгемптон» — «Вулверхэмптон»

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль прокомментировал поражение «святых» в матче 24-го тура АПЛ с «Вулверхэмптон Уондерерс» (1:2).



«Обычно я являюсь большим поклонников VAR. И если бы судьи всегда правильно пользовались видеоопомощником, то это было бы великолепно. Я не знаю, что мистер Аткинсон, отвечавший сегодня за VAR, увидел сегодня, но он плохо выполнил свою работу. В таких случаях VAR разрушает футбол.



«Саутгемптону» надо уделить время работе над ошибками и надеяться, что в будущем нам повезёт больше с VAR. Судья объяснил, что рука Райана Бертранда была вытянута в сторону от тела, но наш футболист пытался именно убрать руку. Если это является правилом, то арбитр должен объяснить мне, почему в моменте, который был в чужой штрафной, он не поставил пенальти в ворота «волков» за игру рукой их футболиста. Это вопрос, на который мы хотим узнать ответ, поскольку в последнее время результат матчей решается не на стадионе, а в Стокли-парке — месте, где расположен VAR-центр АПЛ", — приводит слова австрийского специалиста Sky Sports.

Видеообзор матча «Саутгемптон» — «Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» в 24 матчах набрал 30 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Саутгемптон» (29) — на 13-м месте. У подопечных Ральфа Хазенхюттля один матч в запасе.