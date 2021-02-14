Волевая победа «волков» — в видеообзоре матча «Саутгемптон» — «Вулверхэмптон»

В Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» состоялся стартовый матч воскресной программы 24-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» — «Вулверхэмптон Уондерерс». Гости одержали волевую победу со счётом 2:1.



Счёт был открыт на 25-й минуте матча. Полузащитник хозяев Стюарт Армстронг на левом фланге прокинул мяч мимо защитника «волков» Нелсона Семеду, добежал почти до лицевой, сделал зрячую передачу в центр штрафной, откуда нападающий Дэнни Ингс шикарным ударом с лёта отправил мяч в ворота гостей.



На 52-й минуте Нельсон Семеду, находясь у угла штрафной «Саутгемптона», решил ударить по воротам, но мяч попал в выставленную руку защитнику «святых» Райану Бертранду — судья назначил пенальти. Полузащитник Рубен Невеш уверенным ударом с «точки» развёл вратаря и мяч по разным углам.



На 66-й минуте Рубен Невеш сделал перевод к краю штрафной на Педру Нету, тот принял мяч, на рывке ушёл в лицевую, а в завершении с острейшего угла пробил впритирку с дальней штангой, тем самым установив окончательный счёт матча.

Видеообзор матча «Саутгемптон» — «Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» в 24 матчах набрал 30 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Саутгемптон» (29) — на 13-м месте. У подопечных Ральфа Хазенхюттля один матч в запасе.