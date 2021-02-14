«Айнтрахт» переиграл «Кёльн» и поднялся на третье место в турнирной таблице Бундеслиги

В матче 21-го тура немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» принял на своём поле «Кёльн». Встреча проходила на франкфуртском стадионе «Дойче Банк Парк» и завершилась со счётом 2:0.

В первом тайме «Айнтрахт» тотально доминировал над оппонентом, но материализовать своё преимущество в забитые мячи не удалось: где-то подвела реализация, а где-то банально не хватило удачи. Однако во втором тайме «орлы» всё же взяли своё. На 57-й минуте забил Андре Силва, а на 79-й минуте преимущество удвоил Эван Н'Дика. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу хозяев.

После этой встречи «Айнтрахт», набрав 39 очков в 21 матче, занимает 3-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Кёльн» набрал 21 очко в 21 матче, что позволяет занимать 14-е место в таблице.