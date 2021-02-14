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«Айнтрахт» переиграл «Кёльн» и поднялся на третье место в турнирной таблице Бундеслиги

«Айнтрахт» переиграл «Кёльн» и поднялся на третье место в турнирной таблице Бундеслиги
Футбол / Германия 0

В матче 21-го тура немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» принял на своём поле «Кёльн». Встреча проходила на франкфуртском стадионе «Дойче Банк Парк» и завершилась со счётом 2:0.

В первом тайме «Айнтрахт» тотально доминировал над оппонентом, но материализовать своё преимущество в забитые мячи не удалось: где-то подвела реализация, а где-то банально не хватило удачи. Однако во втором тайме «орлы» всё же взяли своё. На 57-й минуте забил Андре Силва, а на 79-й минуте преимущество удвоил Эван Н'Дика. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу хозяев.

После этой встречи «Айнтрахт», набрав 39 очков в 21 матче, занимает 3-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Кёльн» набрал 21 очко в 21 матче, что позволяет занимать 14-е место в таблице.

Германия - Бундеслига. 21-й тур
14 февраля 2021, воскресенье. 17:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
2 : 0
Кёльн
Кёльн
1:0 Силва – 57'   2:0 Н'Дика – 79'
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