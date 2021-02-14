Сульшер прокомментировал ничейный результат матча «Вест Бромвич Альбион» — «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал результат матча 24-го тура АПЛ с «Вест Бромвич Альбион» (1:1).



«С самого начала мы знали, что они окажут на нас давление и сделают несколько опасных выпадов на наши ворота. Один их футболист на второй минуте матча выполнил хороший навес, а второй отлично сыграл на опережение и забил гол.



Наш гол стал следствием давления, которое мы оказывали на них. Иногда мы действительно оголяли фланги, но у нас не было никого, кто мог бы их подстраховать.Мы должны были играть лучше, но неудачный старт стоил нам слишком дорого. Всегда есть 90 минут, чтобы исправить свои ошибки, но сегодня нам не до конца это удалось.



Ранее я говорил, что о нас не следует причислять к титульной гонке. Наше положение в турнирной таблице — комплимент футболистам „МЮ“, которые достигли столь внушительного прогресса. Мы постораемся не отпустить „Манчестер Сити“ слишком далеко — скоро мы будем играть с ними. Мы не отдадим им титул раньше времени — нет, не отдадим», — приводит слова норвежского специалиста BBC.

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«Манчестер Юнайтед» в 24 матчах набрал 46 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Бромвич Альбион» (13) — на предпоследнем, 19-м месте.