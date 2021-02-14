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Магуайр — о матче с «Вест Бромвичем»: похоже, что решения принимаются не в пользу «МЮ»

Магуайр — о матче с «Вест Бромвичем»: похоже, что решения принимаются не в пользу «МЮ»
Футбол / Англия 0
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал результат матча 24-го тура АПЛ с «Вест Бромвич Альбион» (1:1).

«Мы создали много моментов – достаточно, чтобы выиграть матч. Считаю, что их футболист фолил на Линделёфе в моменте с пропущенным голом. Далее всё время мы играли на половине поля «Вест Бромвича». Это была тяжёлая работа против команды, которая защищается глубоко.

Я был уверен, что судья назначит пенальти в моменте, когда на 62-й минуте меня свалили в штрафной площади. Не знаю, зачем нужно было звать судью к монитору. Контакт был минимальным, но это фол. Похоже, что решения принимаются не в нашу пользу. Но мы не можем полагаться на решения VAR – мы должны становиться лучше.

Считаю, что мы всё ещё в чемпионской гонке. Нам нужно выигрывать следующий матч, а потом и следующий за ним», – приводит слова Магуайра BBC.

Видео гола Мбайе Дьяна на 2-й минуте матча «Вест Бромвич» — «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» в 24 матчах набрал 46 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Бромвич Альбион» (13) — на предпоследнем, 19-м месте.

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