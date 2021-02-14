Нападающий «Спартака» Соболев пожертвовал деньги на протез для семилетней девочки

Нападающий «Спартака» Александр Соболев подарил протез предплечья семилетней девочке из Алтайского края Ксении Стебуновой. Сумма пожертвованных средств 23-летним футболистом не разглашается.
«Ксюша Стебунова, привет! Я узнал, что ты моя землячка и решил поддержать тебя — подарить тебе протез. Пусть с новым протезом начнется новая жизнь, полная счастливых моментов. Я жду тебя на нашем домашнем стадионе. Надеюсь, мы с тобой скоро увидимся и пообщаемся», — сказал Соболев на видео для благотворительного фонда «СПАРТАК — ДЕТЯМ» в «Твиттере».
Напомним, Соболев защищает цвета «Спартака» с прошлого года. В сезоне-2020/2021 Александр провёл за красно-белых 13 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает 23-летнего форварда в € 6 млн.
- 14 февраля 2021
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