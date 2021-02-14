Эллардайс — о матче с «МЮ»: у нас было достаточно моментов, чтобы победить сегодня

Главный тренер «Вест Бромвич Альбион» Сэм Эллардайс прокомментировал ничью «дроздов» в матче 24-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:1).



«У нас было достаточно моментов, чтобы заработать три очка. Лично мне грустно за Мбайе Дьяна, который сегодня забил гол, однако мог сделать хет-трик. Для него это было бы очень полезно. Он забил отличный мяч, но не смог отличиться в более простых моментах.



Я доволен игрой и тактическими действиями команды. Ребята не опустили рук, когда «Манчестер Юнайтед» забил своим единственным ударом в створ в первом тайме.



Да, на последних минутах наш вратарь не позволил нам проиграть, но мы и не заслужили сегодня поражение», – приводит слова Эллардайса BBC.

Видео гола Мбайе Дьяна в ворота Давида де Хеа

«Манчестер Юнайтед» в 24 матчах набрал 46 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Бромвич Альбион» (13) — на предпоследнем, 19-м месте.