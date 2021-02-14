Пранделли — о проигрыше «Фиорентины»: меня бы не устроила и ничья

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли прокомментировал проигрыш команды в матче с «Сампдорией» (1:2).

«Меня бы не устроила даже ничья, что говорить о поражении! Мы не должны терять самообладание, нужно продолжать в том же духе, избегая лихорадочных действий у своих ворот.



Влахович? У него есть возможности для роста, он очень много работает и хочет проявить себя. Это парень, который много слушает. Иногда ему нужно немного больше сосредоточиться на команде и найти больше баланса внутри себя. Я доволен им.



Почему я не делал замены до 83-й минуты? У команды неплохо шли дела. Когда я решил произвести замену, мне пришлось изменить и нашу тактическую схему», — цитирует Пранделли Football Italia.

В матче 22-го тура итальянской Серии А «Сампдория» принимала на своём поле «Фиорентину». Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась со счётом 2:1. Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин наблюдал за игрой со скамейки запасных.