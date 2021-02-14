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В матче с «Лидсом» Обамеянг забил свой 200-й гол в топ-5 европейских чемпионатах. Видео

В матче с «Лидсом» Обамеянг забил свой 200-й гол в топ-5 европейских чемпионатах. Видео
Футбол / Англия 0
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В Лондоне на стадионе «Эмирейтс» проходит матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Лидс Юнайтед». После первого тайма счёт 3:0 в пользу «канониров».

На 39-й минуте вратарь гостей Иллан Меслье завозился с мячом, позволив вингеру «Арсенала» Букайо Сака выскочить из-за спины, после чего голкиперу «Лидса» пришлось фолить — судья назначил пенальти. Пьер-Эмерик Обамеянг хладнокровно пробил с 11-метровой отметки, направив мяч в самый угол ворот.

Видео 200-го гола Обамеянга в клубной карьере

Этот 200-й гол 31-летнего габонца в топ-5 европейский чемпионатах. За свою карьеру Обамеянг выступал в «Милане», «Лилле», «Монако», «Сент-Этьене», дортмундской «Боруссии» и «Арсенале».

Подопечные Микеля Артеты в 23 матчах набрали 31 очко и занимают 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Павлины» (32) — на 10-м месте. У команды Марсело Бьельсы один матч в запасе.

Матч первого круга «Лидс Юнайтед» — «Арсенал» состоялся 22 ноября 2020 года и завершился вничью — 0:0.

Индивидуальное мастерство Обамеянга позволило «Арсеналу» выйти вперёд в матче с «Лидсом»
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