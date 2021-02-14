«Марсель» подписал талантливого юниора из Швейцарии

Молодой нападающий швейцарского клуба «Грассхопер» Эсей Гебреисус продолжит карьеру во Франции. 17-летний юниор подписал контракт с «Марселем», о чём сообщил в «Инстаграме».

Это первый профессиональный контракт Гебреисуса. До этого он выступал за юношеские команды «Грассхопера». В нынешнем сезоне за молодёжку клуба из Цюриха Эсей провёл 8 матчей и забил 2 гола.

Приоритетная позиция Гебреисуса на поле — правый фланговый нападающий. Также он может закрыть место на левом фланге атаки. «Марсель» заявил перспективного новичка за свою команду U19.

«Марсель», набрав 33 очка в 22 матчах, занимает 10-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. Руководство «провансальцев» недовольно результатами команды. Недавно главный тренер клуба Андре Виллаш-Боаш подал в отставку со своей должности.