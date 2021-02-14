«Лилль» неожиданно потерял очки в матче с «Брестом». Отрыв от «ПСЖ» сократился до минимума

В матче 25-го тура французской Лиги 1 «Лилль» принимал на своём поле «Брест». Встреча проходила на стадионе «Пьер Моруа» и завершилась со счётом 0:0.

«Лилль» владел игровым преимуществом на протяжении всей встречи, но голевых моментов возникало не так уж и много. Игра имела закрытый характер, что отразилось на её низкой зрелищности. Так, за первый тайм случился лишь один опасный момент, и тот был создан «Брестом». Во втором тайме острых эпизодов не прибавилось. Самый яркий момент — не засчитанный по причине офсайда гол Джонатана Дэвида. В итоге матч завершился нулевой ничьей.

Ничья в этой встрече прервала шестиматчевую победную серию «Лилля». «Доги», набрав 55 очков в 25 матчах, занимают 1-е место в турнирной таблице Лиги 1. Теперь отрыв от «Пари Сен-Жермен» составляет всего одно очко.