Источник: «Ростов» договорился о трансфере нападающего софийского ЦСКА

Нападающий болгарского ЦСКА Али Соу может продолжить карьеру в России. О переходе 26-летнего гамбийца договорился «Ростов», информирует 24chasa.bg.

Футболист и его агент уже вылетели на встречу с руководством «Ростова» для заключения контракта. Соу отклонил несколько финансово выгодных предложений из Азии. В будущем он надеется попасть в один из топ-чемпионатов Европы.

До перехода в софийский ЦСКА Али Соу имел опыт игры в Италии. Он защищал цвета «Кьево», «Лечче», «Пескары» и ряда других команд. В сезоне-2020/2021 он провёл за ЦСКА 26 матчей, забил 13 голов и отдал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает гамбийского центрфорварда в € 2 млн.

Напомним, ранее «Ростов» выкупил полузащитника «Локомотива» Романа Тугарева.