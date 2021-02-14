Источник: «Ростов» договорился о трансфере нападающего софийского ЦСКА
Нападающий болгарского ЦСКА Али Соу может продолжить карьеру в России. О переходе 26-летнего гамбийца договорился «Ростов», информирует 24chasa.bg.
Футболист и его агент уже вылетели на встречу с руководством «Ростова» для заключения контракта. Соу отклонил несколько финансово выгодных предложений из Азии. В будущем он надеется попасть в один из топ-чемпионатов Европы.
До перехода в софийский ЦСКА Али Соу имел опыт игры в Италии. Он защищал цвета «Кьево», «Лечче», «Пескары» и ряда других команд. В сезоне-2020/2021 он провёл за ЦСКА 26 матчей, забил 13 голов и отдал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает гамбийского центрфорварда в € 2 млн.
Напомним, ранее «Ростов» выкупил полузащитника «Локомотива» Романа Тугарева.
«Ростов» подписал ещё одного воспитанника «Локомотива»
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