«Вест Бромвич» — «Манчестер Юнайтед»: видеообзор матча 24-го тура АПЛ

В Вест Бромвиче на стадионе «Хоуторнс» состоялся матч 24-го тура английский Премьер-лиги «Вест Бромвич Альбион» — «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась вничью — 1:1.
Счёт был открыт уже на 2-й минуте — полузащитник «дроздов» Конор Галлахер с правого фланга навесил в центр штрафной, где нападающий Мбайе Дьян выиграл борьбу «на втором этаже» и ударом головой отправил мяч точно в цель.
Манкунианцы отыгрались на 44-й минуте. Защитник «МЮ» Люк Шоу от лицевой линии поля выполнил подачу с левого фланга в центр чужой штрафной, откуда полузащитник Бруну Фернандеш ударом с лёта отправил мяч в угол ворот.
Видеообзор матча «Вест Бромвич» — «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» в 24 матчах набрал 46 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Бромвич Альбион» (13) — на предпоследнем, 19-м месте.
- 14 февраля 2021
-
22:08
-
22:01
-
21:59
-
21:54
-
21:45
-
21:44
-
21:41
-
21:31
-
21:27
-
21:25
-
21:24
-
21:01
-
20:56
-
20:55
-
20:49
-
20:30
-
20:26
-
20:25
-
20:06
-
19:56
-
19:50
-
19:47
-
19:43
-
19:42
-
19:33
-
19:26
-
19:23
-
19:22
-
19:14
-
19:12
-
19:00
-
18:58
-
18:53
-
18:52
-
18:41