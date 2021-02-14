Бьельса: нам не удалось сократить дистанцию до самых важных команд АПЛ

Главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса прокомментировал поражение «павлинов» в матче 24-го тура АПЛ с «Арсеналом» (2:4).



«Сегодня два тайма были очень разными. Сегодня Матеуш Клих проявил великодушие и вызвался помочь нам в матче с „Арсеналом“ — поляк был готов не на 100%.



Вторую половину матча мы начали лучше, но пропустили ещё один гол. Мы не опустили руки и продолжали много бороться, чтобы вернуться в игру. Ещё до первого гола Обамеянга мы могли забить, и это могло бы сделать сюжет матча абсолютно другим.



Паскаль Стрёйк сыграл хорошо. Люк Эйлинг играл хорошо, особенно во втором тайме. Джейми Шаклтон выполнил огромный объём работы, особенно на своей половине поля.



Нам не удалось сократить дистанцию до самых важных команд Премьер-лиги. Но надо иметь в виду, что в этом сезоне мы сыграли вничью с „Манчестер Сити“, „Арсеналом“ и провели отличный матч с „Ливерпулем“, — приводит слова аргентинского специалиста BBC.

Видео победного гола «Арсенала» в матче с «Лидсом»

Подопечные Микеля Артеты в 24 матчах набрали 34 очка и поднялись на 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Павлины» (32) — на 11-м месте. У команды Марсело Бьельсы один матч в запасе.