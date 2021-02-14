Вендел: получил несколько предложений из Бразилии, но хочу творить историю в «Зените»

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел оценил возможность возвращения на родину.
«Я получил несколько предложений из Бразилии, но понял, что сейчас не время. Конечно, я хочу вернуться в свою страну, но сейчас думаю о «Зените». Хочу творить историю здесь», — цитирует Вендела Lance.
«Зенит» объявил о переходе Вендела из «Спортинга» 6 октября 2020 года. Вендел присоединился к «Спортингу» из «Флуминенсе» в 2018 году за € 7,5 млн. В сезоне-2019/2020 бразильский полузащитник принял участие в 28 матчах чемпионата Португалии, забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи. В составе «Спортинга» Вендел — обладатель Кубка Португалии сезона-2018/2019.
За клуб из Санкт-Петербурга полузащитник провёл восемь матчей, не отметившись результативными действиями.
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