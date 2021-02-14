«Интер» — «Лацио»: Эриксен начнёт матч с первых минут

Стали известны стартовые составы «Интера» и «Лацио» на матч 22-го тура итальянской Серии А. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен начнёт матч в стартовом составе.

«Интер»: Ханданович, Бастони, Де Врей, Шкриньяр, Хакими, Брозович, Барелла, Перишич, Эриксен, Мартинес, Лукаку.

Запасные: А. Раду, Паделли, Весино, Гальярдини, Д'Амброзио, Дармиан, Коларов, Пинамонти, Раноккья. Санчес, Сенси, Янг.

«Лацио»: Рейна, Ачерби, Габаррон, С. Раду, Лейва, Милинкович-Савич, Марушич, Лаццари, Корреа, Иммобиле.

Запасные: Алиа, Акпа Акпро, Худт, Кайседо, Катальди, Лулич, Мурики, Мусаккьо, Пароло, Перейра, Фарес, Эскаланте.

«Интер» набрал 47 очков и занимает второе место в таблице Серии А. «Лацио» (40) — шестой.