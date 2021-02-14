Сульшер: видимо, в нашем матче с «Вест Бромвичем» в VAR-центре кто-то уснул

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер остался недоволен работой судей в матче 24-го тура АПЛ с «Вест Бромвич Альбион» (1:1).



«Все мы хотим последовательности и честной игры. В футболе мы все готовы к человеческим ошибкам. На 62-й минуте матча на Гарри Магуайре был явный фол. Если рассматривать только столкновение защитника и Магуайра, то это фол, без сомнений. Но я видел, что Гарри был в офсайде. Так что, видимо, в VAR-центре кто-то уснул. Этому кому-то стоило сварить кофе. Скандала можно было легко избежать, сказав: «Он в офсайде, проехали».



А вот в моменте с голом «Вест Бромвича» я увидел фол на Линделёфе. Это больше фол, чем то, что Гарри сделал в матче с «Бёрнли». Тогда наш гол отменили, и если есть хоть какая-то последовательность, то и сегодня тоже надо было отменять гол Дьяна. На самом деле я ещё не изучал этот эпизод, просто видел момент вживую. Но последовательность – это то, что нам нужно», – приводит слова главного тренера манкунианцев Manchester Evening News.

Видео гола Мбайе Дьяна

«Манчестер Юнайтед» в 24 матчах набрал 46 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Бромвич Альбион» (13) — на предпоследнем, 19-м месте.