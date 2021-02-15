Голевое пиршество — в видеообзоре матча «Арсенал» — «Лидс Юнайтед»

В Лондоне на стадионе «Эмирейтс» состоялся матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Лидс Юнайтед». Встреча завершилась победой «канониров» со счётом 4:2.
На 13-й минуте нападающий хозяев Пьер-Эмерик Обамеянг на скорости ворвался в штрафную «павлинов», раскачал защитника и низом пробил в ближний угол ворот, открыв счёт в матче.
На 41-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг сделал дубль, хладнокровно пробив с 11-метровой отметки.
Ещё до перерыва, на 45-й минуте, «канониры» довели счёт до разгромного. С передачи Даниеля Себальоса отличился защитник Эктор Бельерин.
На 47-й минуте полузащитник хозяев Эмиль Смит Роу ворвался в штрафную и вырезал подачу во вратарскую на Пьера-Эмерика Обамеянга, который головой переправил мяч в сетку, оформив хет-трик.
Гости забили гол престижа на 58-й минуте — вингер «павлинов» Рафинья с углового навесил во вратарскую, а защитник Паскаль Стрёйк выпрыгнул выше всех и головой послал мяч под перекладину.
Ещё через 11 минут гости сократили отставание до двух мячей. Тайлер Робертс дошёл до лицевой и прострелил в штрафную, где вингер Элдер Кошта опередил Гранита Джаку и в касание переправил мяч в ворота.
Видеообзор матча «Арсенал» — «Лидс Юнайтед»
Подопечные Микеля Артеты в 24 матчах набрали 34 очка и поднялись на 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Павлины» (32) — на 11-м месте. У команды Марсело Бьельсы один матч в запасе.
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