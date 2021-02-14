Христо Стоичков: Месси никого не заставлял выдавать ему такой крупный контракт

Бывший нападающий «Барселоны» Христо Стоичков защитил Лионеля Месси в ситуации с обнародованием скандально большого контракта аргентинца с каталонским клубом.

«Месси никогда и никого не заставлял подписывать с ним контракт такого калибра. Следующий президент «Барселоны» должен быть предложить Лионелю что-то конкретное», — сказал Стоичков в эфире beIN Sport.

Напомним, ранее в испанской прессе были обнародованы данные четырёхлетнего контракта Лионеля Месси с «Барселоной», который был подписан в 2017 году. За четыре года по соглашению Лионель должен получить € 555 млн. € 138 млн за сезон — фиксированные плюс премии. Чуть больше € 115 млн выплачено в качестве подъёмных за подписание соглашения. Почти € 78 млн — бонусы за лояльность.