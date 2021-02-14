Форвард ЦСКА Яковлев: на сборах больше всех понравились Дивей и Чиди

Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев поделился впечатлениями от своего первого сбора с главной командой.
«Приятно поработать на таком уровне. В молодёжке тоже хорошо, но всегда хочется расти. Мне всё очень нравится. Нагрузки гораздо выше, даже в тренажёрке веса почти в два раза больше. Узнаю для себя много нового, набираюсь опыта. Постоянно ищу для себя какие-то новые моменты, на которые стоило бы обратить внимание.
Кто удивил? Конечно, Никола не мог не удивить — с другой стороны, мы же все смотрим игры, я вижу, как он действует, насколько высок его уровень. Плюс я и до этого уже тренировался с основой. Именно по этим сборам больше всех понравился Дивей — в плане борьбы. Я не ожидал от него такого. Очень впечатлён. И ещё отмечу Чиди, здесь на каждой тренировке он обыгрывает почти всех и всегда. Я не знаю, как у него это получается, до этих сборов в Кампоаморе бывало и по-другому. Но сейчас он в полном порядке», — приводит слова Яковлева пресс-служба ЦСКА.
- 15 февраля 2021
-
00:56
-
00:51
-
00:45
-
00:30
-
00:25
-
00:11
-
00:10
-
00:04
-
00:02
- 14 февраля 2021
-
23:57
-
23:55
-
23:47
-
23:37
-
23:24
-
23:10
-
23:08
-
23:08
-
22:47
-
22:39
-
22:18
-
22:08
-
22:01
-
21:59
-
21:54
-
21:45
-
21:44
-
21:41
-
21:31
-
21:27
-
21:25
-
21:24
-
21:01
-
20:56
-
20:55
-
20:49