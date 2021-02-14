Форвард ЦСКА Яковлев: на сборах больше всех понравились Дивей и Чиди

Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев поделился впечатлениями от своего первого сбора с главной командой.

«Приятно поработать на таком уровне. В молодёжке тоже хорошо, но всегда хочется расти. Мне всё очень нравится. Нагрузки гораздо выше, даже в тренажёрке веса почти в два раза больше. Узнаю для себя много нового, набираюсь опыта. Постоянно ищу для себя какие-то новые моменты, на которые стоило бы обратить внимание.



Кто удивил? Конечно, Никола не мог не удивить — с другой стороны, мы же все смотрим игры, я вижу, как он действует, насколько высок его уровень. Плюс я и до этого уже тренировался с основой. Именно по этим сборам больше всех понравился Дивей — в плане борьбы. Я не ожидал от него такого. Очень впечатлён. И ещё отмечу Чиди, здесь на каждой тренировке он обыгрывает почти всех и всегда. Я не знаю, как у него это получается, до этих сборов в Кампоаморе бывало и по-другому. Но сейчас он в полном порядке», — приводит слова Яковлева пресс-служба ЦСКА.