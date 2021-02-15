Форвард ЦСКА Яковлев: ощущаю ли себя настоящим конём? Конечно! Как может быть иначе?
Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев рассказал о преданности родному клубу.
«46-й номер мне в свое время дал администратор команды, я его не выбирал. А потом наш тренер, Андрей Евгеньевич Аксёнов, сказал мне, что Алан под ним начинал. Сам я особо этого не помню: на тот момент мне было шесть лет. Но, конечно, мне приятно, что раньше этот номер был у Дзаги.
Ощущаю ли себя настоящим конём? Конечно! А как может быть иначе, если выступаешь за команду с шести лет? ПФК ЦСКА — единственный клуб в моей жизни, родной клуб. Тринадцать лет я здесь, не играл и даже не тренировался больше нигде. Считаю, это классно, когда у тебя одна команда в жизни. Надеюсь, получится расти и прогрессировать в ней и дальше", — приводит слова Яковлева пресс-служба ЦСКА.
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