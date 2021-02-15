«Реал» имеет множество кадровых потерь перед возобновлением Лиги Чемпионов

Уже 24 февраля мадридскому «Реалу» предстоит возобновить выступления в Лиге Чемпионов матчем 1/8 финала с «Аталантой». Но перед «еврокубковой весной» у «Королевского клуба» имеется множество кадровых потерь, о которых написал журналист Джанлука Ди Марцио.
Так, защитник «Реала» Даниэль Карвахаль получил травму в матче 23-го тура Примеры с «Валенсией» (2:0). Также Зинедин Зидан не сможет рассчитывать на лидера и капитана команды Серхио Рамоса, который восстанавливается после операции на колене. Также по причине повреждений в заявку «сливочных» с большой долей вероятности не попадут Марсело, Родриго, Федерико Вальверде, Эдер Милитао, Альваро Одриосола и Эден Азар.
«Реал», набрав 49 очков в 23 матчах, занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Опережают «сливочных» на 5 очков их соседи по Мадриду — «Атлетико».
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