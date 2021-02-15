Ребров: топ-3 занятий в Тарасовке — кроватка, баня и знаменитый борщ

Голкипер «Спартака» Артём Ребров рассказал, чем любит заниматься в свободное время на базе в Тарасовке.
«Атмосфера, которая в Тарасовке всё время нас встречает, весь холод в тепло перерабатывает. Поэтому сборы проходят без проблем. Топ-3 занятий в Тарасовке? Полежать на своей кроватке, сходить в баню и съесть знаменитый тарасовский борщ. Замечания к Джикии, который целовал штанги? Это интимные подробности, не могу на камеру рассказывать», — сказал Ребров в интервью пресс-службе «Спартака».
Красно-белые проводили первый зимний сбор в Дубае. Во время него москвичи сосредоточились на улучшении физической формы и не проводили контрольных матчей. По итогам 19 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице. В тройку лидеров также входят «Зенит» (41) и ЦСКА (37).
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