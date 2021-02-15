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Обамеянг прокомментировал свой первый хет-трик в АПЛ

Обамеянг прокомментировал свой первый хет-трик в АПЛ
Футбол / Англия 0

Состоялся матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Лидс Юнайтед». Встреча проходила на знаменитом лондонском стадионе «Эмирейтс» и завершилась победой «канониров» со счётом 4:2. Свой первый хет-трик в АПЛ сделал Пьер-Эмерик Обамеянг. Габонец поспешил прокомментировать своё достижение в послематчевом интервью.

«Мои дети буду счастливы, потому что увидят это. Хет-трик очень много значит для меня. У меня были тяжёлые времена в жизни, но я парень, который всегда усердно работает. Все очень любили и поддерживали меня, мою маму и мою семью. Я должен сказать спасибо сотрудникам клуба и фанатам», — приводит слова Обамеянга BBC.

Благодаря победе над «Лидсом» подопечные Микеля Артеты в 24 матчах набрали 34 очка и поднялись на 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

В матче «Арсенал» — «Лидс» Пьер-Эмерик Обамеянг оформил хет-трик. Видео
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