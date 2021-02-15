«Бетис» добыл победу в матче с «Вильярреалом» благодаря голам Фекира и Эмерсона
В матче 23-го тура испанской Примеры «Вильярреал» принимал на своём поле «Бетис». Встреча состоялась на стадионе «Керамика» и завершилась со счётом 1:2.
В первом тайме игровой перевес был на стороне «Бетиса». Бело-зелёные активнее атаковали, что принесло свои плоды 45-й минуте — «гол в раздевалку» забил Набиль Фекир. В начале второго тайм, на 52-й минуте, Эмерсон удвоил преимущество «Бетиса». Но уже на 65-й минуте Херард Морено отквитал один мяч с пенальти, чем возродил интригу в матче. Заключительный отрезок встречи прошёл напряжённо, но никаких изменений на табло не последовало.
«Вильярреал», набрав 36 очков в 23 матчах, занимает 6-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Бетис» занимает 7-е место с 33 очками в активе.
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