«Марсель» с двумя удалениями удержал ничью в матче с «Бордо»

В матче 25-го тура французской Лиги 1 «Бордо» принимал на своём поле «Марсель». Встреча проходила на «Стад-де-Бордо» и завершилась со счётом 0:0.

В первом тайме игра получилась достаточно сдержанной и аккуратной. Нули красовались не только в графе «забитые голы», а и в графе «опасные моменты». А вот вторая половина встречи началась с эмоционального всплеска и двух удалений в составе гостей. Сначала за задержку оппонента был удалён Леонардо Балерди, а чуть позже за подножку «красный свет» перед собой увидел Дарио Бенедетто. После двух удалений в составе гостей «Бордо» стал играть первым номером, но материализовать численное большинство в заветный победный гол «жирондинцам» не удалось.

«Марсель» занимает 9-е место в турнирной таблице Лиги 1, имея в своём активе 34 очка. «Бордо» — 11-е место, 33 очка.