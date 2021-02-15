Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Марсель» с двумя удалениями удержал ничью в матче с «Бордо»

«Марсель» с двумя удалениями удержал ничью в матче с «Бордо»
Футбол / Франция 0
Аудио-версия:

В матче 25-го тура французской Лиги 1 «Бордо» принимал на своём поле «Марсель». Встреча проходила на «Стад-де-Бордо» и завершилась со счётом 0:0.

В первом тайме игра получилась достаточно сдержанной и аккуратной. Нули красовались не только в графе «забитые голы», а и в графе «опасные моменты». А вот вторая половина встречи началась с эмоционального всплеска и двух удалений в составе гостей. Сначала за задержку оппонента был удалён Леонардо Балерди, а чуть позже за подножку «красный свет» перед собой увидел Дарио Бенедетто. После двух удалений в составе гостей «Бордо» стал играть первым номером, но материализовать численное большинство в заветный победный гол «жирондинцам» не удалось.

«Марсель» занимает 9-е место в турнирной таблице Лиги 1, имея в своём активе 34 очка. «Бордо» — 11-е место, 33 очка.

Франция - Лига 1. 25-й тур
14 февраля 2021, воскресенье. 23:00 МСК
Бордо
Бордо
Окончен
0 : 0
Марсель
Марсель
Удаления: нет / Балерди – 55', Бенедетто – 59'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021