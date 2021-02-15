Салах дал обещание болельщикам «Ливерпуля», отреагировав на неудачную серию команды

28-летний египетский форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах отреагировал на третье кряду поражение команды в игре 24-го тура чемпионата Англии с «Лестером» (1:3).

«Это был тяжёлый период по многим причинам. Мы чемпионы и будем сражаться, как чемпионы, до самого конца. Мы не позволим, чтобы этот сезон определялся нашими недавними результатами. Это моё обещание всем вам» — гласит пост Салаха в «Твиттере».

В текущем сезоне Салах принял участие в 33 встречах за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых отметился 23 забитыми мячами и 4 результативными передачами. Его контракт с мерсисайдцами рассчитан до лета 2023 года.

«Ливерпуль», набрав 40 очков в 24 встречах, занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.