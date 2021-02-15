Конте: намного лучше опережать «Милан» в турнирной таблице перед дерби

Главный тренер «Интера» Антонио Конте подвёл итоги встречи 22-го тура чемпионата Италии, в которой его подопечные обыграли римский «Лацио» со счётом 3:1.

«Попасть на вершину таблицы – это та цель, которую мы преследовали долгое время и достигли её сегодня по итогам игры с очень сильной командой. Я поздравляю «Лацио» и Симоне Индзаги – у них мощная, организованная и качественная команда. То, что они до этого одержали 6 побед подряд, показывает их силу, но в то же время раскрывает и нашу психологию.

Я рад за ребят, это неизбежно должно стать для нас отправной точкой, а не финишем. Мы знаем, что следующая игра — дерби с «Миланом», очевидно, что находится впереди них в таблице намного лучше. Это будет увлекательная игра между двумя командами, у которых большие амбиции», — цитирует Конте Football Italia.

«Интер» в 22 матчах набрал 50 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Лацио» (40) находится на седьмом месте. На одно очко от «Интера» отстаёт «Милан» (49), который в 22-м туре проиграл «Специи» (0:2).