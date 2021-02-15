Зинедин Зидан: до развязки чемпионской гонки в Примере ещё предстоит пройти долгий путь

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отреагировал на победу своих подопечных в матче 23-го тура чемпионата Испании над «Валенсией» (2:0).
«Реал» будет продолжать то, что делает. Мы не собираемся смотреть на остальных. Прогресс очевиден, потому что мы верим в то, что делаем. В течение сезона у всех иногда возникают проблемы, и вы должны уметь их преодолевать. Мы должны продолжать идти вперёд, потому до развязки чемпионской гонки ещё предстоит долгий путь.
Игроки провели очень хороший матч в обороне, все хорошо читали игру, потому что все хорошо защищались без мяча. И, создавая моменты и удерживая мяч, «Реал» всегда представлял угрозу. У нас были хорошие атаки, особенно в первом тайме. Мы должны продолжать в том же духе», — цитирует Зидана официальный сайт «Реала».
- 15 февраля 2021
-
04:00
-
03:26
-
03:09
-
02:56
-
02:33
-
02:20
-
01:22
-
00:56
-
00:51
-
00:45
-
00:30
-
00:25
-
00:11
-
00:10
-
00:04
-
00:02
- 14 февраля 2021
-
23:57
-
23:55
-
23:47
-
23:37
-
23:24
-
23:10
-
23:08
-
23:08
-
22:47
-
22:39
-
22:18
-
22:08
-
22:01
-
21:59
-
21:54
-
21:45
-
21:44
-
21:41
-
21:31