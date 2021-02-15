Зинедин Зидан: до развязки чемпионской гонки в Примере ещё предстоит пройти долгий путь

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отреагировал на победу своих подопечных в матче 23-го тура чемпионата Испании над «Валенсией» (2:0).

«Реал» будет продолжать то, что делает. Мы не собираемся смотреть на остальных. Прогресс очевиден, потому что мы верим в то, что делаем. В течение сезона у всех иногда возникают проблемы, и вы должны уметь их преодолевать. Мы должны продолжать идти вперёд, потому до развязки чемпионской гонки ещё предстоит долгий путь.

Игроки провели очень хороший матч в обороне, все хорошо читали игру, потому что все хорошо защищались без мяча. И, создавая моменты и удерживая мяч, «Реал» всегда представлял угрозу. У нас были хорошие атаки, особенно в первом тайме. Мы должны продолжать в том же духе», — цитирует Зидана официальный сайт «Реала».