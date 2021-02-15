Обзор сенсационного поражения «Эвертона» от «Фулхэма» в 24-м туре АПЛ

Вчера, 14 февраля, в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» состоялся матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Фулхэм». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.



Во втором тайме, на 48-й минуте, счёт открыл нападающий «дачников» Джош Майя, в подкате замкнувший прострел во вратарскую Ола Эйны. На 65-й минуте удар полузащитника гостей Харрисона Рида из-за штрафной пришёлся в штангу, но отскок получился прямо на Джоша Майя, который без помех оформил дубль и установил окончательный счёт встречи – 2:0 в пользу «Фулхэма».



Предлагаем вашему вниманию обзор встречи «Эвертон» — «Фулхэм».

Видео доступно на «Чемпионате».

Подопечные Карло Анчелотти в 22 матчах набрали 37 очков и занимают 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Фулхэм», сыграв 24 матча (17) — на 18-м месте, отставая от спасительного 17-го места на восемь очков.