Дембеле: победа «Барсы» со счётом 6:1 над «ПСЖ» войдёт в историю. Будет атмосфера реванша

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле выразил мнение о предстоящем поединке каталонского клуба в 1/8 Лиги чемпионов с французским «Пари-Сен Жермен».

«Думаю, та победа со счётом 6:1 в ответном матче войдёт в историю, особенно в историю «Барселоны». 0:4 в первом матче очень сложно отыграть любой европейской команде, тем более в Лиге чемпионов. Но «Барса» сделала это с отличной командой, где были Неймар, Месси, Иньеста. Как, я уже и говорил, это войдёт в историю.

В ближайшей игре будет атмосфера реванша. Спасибо СМИ, которые всячески подогревают интерес к этому матчу. Однако мы в команде не говорим об этом, потому что знаем, что игра будет сложная. Мы знаем «ПСЖ», они действующие финалисты Лиги чемпионов и входят в число фаворитов турнира», — цитирует Дембеле Marca.

Напомним, что первая встреча между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится во вторник, 16 февраля, на стадионе «Камп Ноу». Начало – 23:00 мск.