«МЮ», «Реал» и «Барселона» интересуются защитником Кунде

Французский защитник «Севильи» Жюль Кунде может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», «Реале» или «Барселоне», сообщает The Sun.
По информации источника, главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер хочет видеть Кунде в паре с Гарри Магуайром в центре обороны, при этом будущее Виктора Линделёфа и Эрика Бейи остаётся под вопросом.
Также в Кунде заинтересован «Реал», который летом может продать Рафаэля Варана и не договориться по продлению контракта с Серхио Рамосом. При этом сообщается, что «Барселона» также претендует на Кунде. В стане сине-гранатовых видят во французе долгосрочную замену 34-летнему Жерару Пике.
В текущем сезоне Кунде провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил три гола и заработал четыре жёлтые карточки. Transfermarkt оценивает игрока в € 50 млн, однако, по данным источника, «Севилья» планирует выручить за футболиста € 60 млн.
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