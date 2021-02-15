Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«МЮ», «Реал» и «Барселона» интересуются защитником Кунде

«МЮ», «Реал» и «Барселона» интересуются защитником Кунде
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Французский защитник «Севильи» Жюль Кунде может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», «Реале» или «Барселоне», сообщает The Sun.

По информации источника, главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер хочет видеть Кунде в паре с Гарри Магуайром в центре обороны, при этом будущее Виктора Линделёфа и Эрика Бейи остаётся под вопросом.

Также в Кунде заинтересован «Реал», который летом может продать Рафаэля Варана и не договориться по продлению контракта с Серхио Рамосом. При этом сообщается, что «Барселона» также претендует на Кунде. В стане сине-гранатовых видят во французе долгосрочную замену 34-летнему Жерару Пике.

В текущем сезоне Кунде провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил три гола и заработал четыре жёлтые карточки. Transfermarkt оценивает игрока в € 50 млн, однако, по данным источника, «Севилья» планирует выручить за футболиста € 60 млн.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021