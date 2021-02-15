«Реал» планирует приобрести Лапорта

Французский защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт может перейти в мадридский «Реал». Об этом сообщает Daily Star.

По информации источника, «сливочные» видят в 26-летнем защитнике потенциальную замену Серхио Рамосу, с которым клуб пока не договорился о продлении контракта. Срок соглашения Рамоса с «Реалом» подойдёт к концу летом 2021 года.

В нынешнем сезоне Лапорт провёл 14 матчей во всех турнирах, в которых забил гол и заработал три жёлтые карточки. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 60 млн.

Ранее стало известно, что «Реал», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» претендуют на французского защитника «Севильи» Жюля Кунде. По информации источника, клуб готов расстаться с 22-летним игроком за € 60 млн.