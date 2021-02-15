Победа России на Евротуре, выход Медведева и Рублёва в 1/4 AO. Главное к утру

Хоккейная сборная России обыграла Чехию и выиграла Евротур, Медведев и Рублёв вышли в четвертьфинал турнира Australian Open а «Аталанта» вырвала победу у «Кальяри» на 90-й минуте, Миранчук отдал голевой пас – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. Сборная России обыграла Чехию и выиграла Евротур.

2. Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open.

3. «Аталанта» вырвала победу у «Кальяри» на 90-й минуте, Миранчук отдал голевой пас.

4. Гол Кузнецова и передача Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения «Питтсбургу».

5. Сборная России разгромила Сборную Мира в Матче звёзд Единой лиги ВТБ, у Фридзона 57 очков.

6. Источник: «Ростов» договорился о трансфере нападающего софийского ЦСКА.

7. «Реал» обыграл «Валенсию» и обогнал «Барселону» в таблице Примеры.

8. Конькобежец Александр Румянцев завоевал бронзу ЧМ в забеге на 10 000 м.

9. Маррей в финале челленджера в Биелле проиграл Марченко.

10. «Интер» обыграл «Лацио» и возглавил Серию А, Лукаку оформил дубль.

11. Рублёв прошёл Рууда и стал четвертьфиналистом Australian Open.