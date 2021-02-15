Победа России на Евротуре, выход Медведева и Рублёва в 1/4 AO. Главное к утру

Хоккейная сборная России обыграла Чехию и выиграла Евротур, Медведев и Рублёв вышли в четвертьфинал турнира Australian Open а «Аталанта» вырвала победу у «Кальяри» на 90-й минуте, Миранчук отдал голевой пас – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. Сборная России обыграла Чехию и выиграла Евротур.
2. Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open.
3. «Аталанта» вырвала победу у «Кальяри» на 90-й минуте, Миранчук отдал голевой пас.
4. Гол Кузнецова и передача Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения «Питтсбургу».
5. Сборная России разгромила Сборную Мира в Матче звёзд Единой лиги ВТБ, у Фридзона 57 очков.
6. Источник: «Ростов» договорился о трансфере нападающего софийского ЦСКА.
7. «Реал» обыграл «Валенсию» и обогнал «Барселону» в таблице Примеры.
8. Конькобежец Александр Румянцев завоевал бронзу ЧМ в забеге на 10 000 м.
9. Маррей в финале челленджера в Биелле проиграл Марченко.
10. «Интер» обыграл «Лацио» и возглавил Серию А, Лукаку оформил дубль.
11. Рублёв прошёл Рууда и стал четвертьфиналистом Australian Open.
- 15 февраля 2021
-
08:30
-
07:25
-
06:10
-
05:20
-
04:44
-
04:21
-
04:00
-
03:26
-
03:09
-
02:56
-
02:33
-
02:20
-
01:22
-
00:56
-
00:51
-
00:45
-
00:30
-
00:25
-
00:11
-
00:10
-
00:04
-
00:02
- 14 февраля 2021
-
23:57
-
23:55
-
23:47
-
23:37
-
23:24
-
23:10
-
23:08
-
23:08
-
22:47
-
22:39
-
22:18
-
22:08
-
22:01