Анчелотти прокомментировал неожиданное поражение «Эвертона» в матче с аутсайдером АПЛ

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти высказался о поражении в матче 24-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (0:2).
«У нас были проблемы с физикой после матча с «Тоттенхэмом» (на днях «Эвертон» выиграл у «шпор» в Кубке Англии в дополнительное время со счётом 5:4. — Прим. «Чемпионата»). Фактически мы не смогли играть так, как хотели. Планировали контролировать игру за счёт большого количества полузащитников, но соперник много давил. До этого мы здорово играли раз в три дня. Но в этот раз нам не хватило необходимой силы, чтобы соответствовать интенсивности «Фулхэма». Порой приходится признавать, что соперник играл лучше и заслужил победу.
Я удивлён, что «Фулхэм» находится в зоне вылета. Они здорово играли, и не только против нас — против «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» тоже. У них явно есть игровой план, и сегодня они заслужили победу», — цитирует Анчелотти BBC.
Видеообзор матча «Эвертон» — «Фулхэм»:
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