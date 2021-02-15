«ПСЖ» будет вынужден продать Мбаппе, чтобы подписать Месси

«Пари Сен-Жермен» будет вынужден продать нападающего Килиана Мбаппе, чтобы следующим летом подписать форварда «Барселоны» Лионеля Месси. Об этом сообщает издание L'Equipe.

По информации источника, аргентинец будет получать ежегодную зарплату в размере более € 40 млн. Чтобы обеспечить необходимые условия для Лео, «ПСЖ» нужно расстаться с одним из ведущих игроков.

Отмечается также, что Неймар часто контактирует с Месси, чтобы уговорить его пополнить ряды парижской команды после окончания его контракта с «Барселоной». Более того, сообщается, что «Манчестер Сити» является главным конкурентом парижан за форварда, так как «горожан» возглавляет Хосеп Гвардиола, у которого с аргентинцем прекрасные отношения после работы в каталонском клубе.

Контракт Месси с «Барселоной» истекает летом этого года. Лео неоднократно намеревался уйти, особенно в свете обнародования деталей его соглашения с клубом.