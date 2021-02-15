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Лучший бомбардир «Эвертона» может пропустить матч с «Манчестер Сити»

Лучший бомбардир «Эвертона» может пропустить матч с «Манчестер Сити»
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти высказался о перспективе возвращения нападающего Доминика Калверт-Льюина в состав перед матчем 16-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити».

«Сможет ли Калверт-Льюин сыграть с «Сити»? Возможно, он к тому моменту вернётся в строй, но нам нужно посмотреть, как будет складываться ситуация в ближайшие дни», — приводит слова Анчелотти BBC.

Напомним, Калверт-Льюин получил травму в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (5:4 ДВ). Из-за повреждения он пропустил встречу 24-го тура Премьер-лиги с «Фулхэмом» (0:2).

Калверт-Льюин является лучшим бомбардиром «Эвертона» в этом сезоне и занимает третье место в списке самых результативных снайперов нынешнего розыгрыша чемпионата Англии. На счету 23-летнего форварда 13 голов в 20 матчах первенства.

Матч «Эвертон» — «Манчестер Сити» состоится 17 февраля на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Начало — в 23:15 мск.

Видео гола Калверт-Льюина в ворота «Манчестер Юнайтед»:

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