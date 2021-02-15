Лучший бомбардир «Эвертона» может пропустить матч с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти высказался о перспективе возвращения нападающего Доминика Калверт-Льюина в состав перед матчем 16-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити».
«Сможет ли Калверт-Льюин сыграть с «Сити»? Возможно, он к тому моменту вернётся в строй, но нам нужно посмотреть, как будет складываться ситуация в ближайшие дни», — приводит слова Анчелотти BBC.
Напомним, Калверт-Льюин получил травму в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (5:4 ДВ). Из-за повреждения он пропустил встречу 24-го тура Премьер-лиги с «Фулхэмом» (0:2).
Калверт-Льюин является лучшим бомбардиром «Эвертона» в этом сезоне и занимает третье место в списке самых результативных снайперов нынешнего розыгрыша чемпионата Англии. На счету 23-летнего форварда 13 голов в 20 матчах первенства.
Матч «Эвертон» — «Манчестер Сити» состоится 17 февраля на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Начало — в 23:15 мск.
Видео гола Калверт-Льюина в ворота «Манчестер Юнайтед»:
- 15 февраля 2021
-
10:18
-
10:01
-
10:00
-
09:49
-
09:34
-
09:32
-
08:30
-
07:25
-
06:10
-
05:20
-
04:44
-
04:21
-
04:00
-
03:26
-
03:09
-
02:56
-
02:33
-
02:20
-
01:22
-
00:56
-
00:51
-
00:45
-
00:30
-
00:25
-
00:11
-
00:10
-
00:04
-
00:02
- 14 февраля 2021
-
23:57
-
23:55
-
23:47
-
23:37
-
23:24
-
23:10
-
23:08