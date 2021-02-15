Левченко: либо Промес сядет в тюрьму, либо будет оправдан и встречен аплодисментами

Председатель профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко поделился мнением о ситуации вокруг полузащитника «Аякса» Квинси Промеса.

Ранее сообщалось, что во время семейной вечеринки один из её членов был серьёзно ранен и получил травму колена. Пострадавший обратился в полицию месяц назад, после чего началось расследование, приведшее к аресту форварда сборной Нидерландов. За такое преступление в стране предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком до четырёх лет.

«Суд в Голландии — это очень хорошо выстроенная система. Не сказал бы, что здешний суд карательный. Многие разборки, например, бытового плана, заканчиваются грозящим пальчиком полицейского. Если же человек всё-таки отправляется в тюрьму, то там его не будут гнобить, а постараются сделать из него правильного гражданина. То есть дают второй шанс — в этом плане здесь намного более человечные тюрьмы и общество.



Что более вероятно в случае с Промесом? Многое будет зависеть от судьи. Если суд решит, что улик и доказательств о совершении Промесом тяжкого преступления достаточно, то он понесёт самое суровое наказание.



В любом случае дело будет показательным. Если Промеса оправдают, это станет подспорьем для многих других футболистов, которых, возможно, тоже кто-то шантажирует. Поэтому глобально есть два варианта развития событий: либо Промес сядет, либо будет оправдан и встречен аплодисментами. Тут третьего не дано», — цитирует Левченко сайт «Матч ТВ».