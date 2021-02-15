Вратарь «РБ Лейпциг»: глупо думать, что с «Ливерпулем» будет легко. Они одни из лучших

Вратарь «РБ Лейпциг» Петер Гулачи высказался о предстоящем противостоянии со своим бывшим клубом «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов.



«Было бы глупо с нашей стороны думать, что с «Ливерпулем» будет легко. Они проиграли несколько матчей, но им не везло. Нельзя судить о них по нескольким неделям, нужно делать выводы по последним сезонам.



Возможно, «Ливерпуль» немного потерял в уверенности и форме, но футболисты не теряют качества за один день. Возьмите Алисона — он сделал две ошибки в матче с «Манчестер Сити», но это не повлияет на то, как люди к нему относятся. Он всё ещё среди лучших вратарей в мире. У больших голкиперов достаточно ментальной стойкости, чтобы вернуться после таких ситуаций, и это же касается «Ливерпуля» как команды. Они по-прежнему одни из лучших в Европе. Потрясающая атака, владение мячом и контр-прессинг. Наша работа — не дать им вернуться в лучшее состояние», — цитирует Гулачи The Athletic.



Первый матч «РБ Лейпциг» с «Ливерпулем» пройдёт завтра, 16 февраля, в Будапеште. Начало — в 23:00 мск. Ответная встреча состоится 10 марта.

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